الإطاحة بباكستاني وأفغاني تخصصا بالسطو على الصيدليات والمحال التجارية

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه استكمالاً لما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود في مكافحة جرائم السرقات والسلب ، وبناءً على نتائج الحصر والتحليل للأنماط والأساليب الإجرامية المشابهة.

فقد توفرت لدى الأجهزة الأمنية ممثلة بإدارة دوريات الأمن ومركز شرطة الحمراء وغرناطة معلومات عن وافدين يمتهنان السطو على الصيدليات والمحلات التجارية باستخدام المركبات المسروقة , وباتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير اللازمة وزرع المصادر السرية ورصد المواقع المحتملة ، تم – بفضل الله – القبض عليهما متلبسين بالجرم أثناء محاولتهما سلب إحدى الصيدليات بحي قرطبة شرق العاصمة الرياض (باكستاني وافغاني / في العقد الثاني من العمر ) وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما اقرا بارتكاب ستة عمليات سرقة من صيدليات وسلب مركبتين تحت التهديد بالسلاح , وجائت أقوالهما مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى عدد من مراكز الشرط , جرى ايقافهما وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لاكمال اللازم حسب الاختصاص .

وشرطه منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.