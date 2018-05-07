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ضارب زوجته بـ ” عفريتة السيارة ” يتعرض للإغماء بعد تسليم نفسه

ضارب زوجته بـ ” عفريتة السيارة ” يتعرض للإغماء بعد تسليم نفسه
علي العنزي(صدى):

على خلفية واقعة ضرب زوج لزوجته على رأسها بعفريتة السيارة، في القريات، تبين أنه ابن عمها ولديها منه أربعة أطفال.

وذهب الزوج بعد اعتدائه على زوجته إلى مركز الشرطة وقام بتسليم نفسه وأخبر الشرطة بما حدث، وأغمى عليه بعدها، بحسب وسائل محلية.

وتم إرسال فرقة من الهلال الأحمر لمباشرة حالة الزوجة المضروبة ، عقب خلاف بينهما، وأصيبت بكسر في الجمجمة.

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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 2 ساعتين

فلم
لالا فلم هندي.

[ عدد التعليقات: 389 ] نشر منذ 1 ساعة

جعل يده للكسر ليش يتمرجل على حرمه ؟؟؟؟؟؟؟

جعله بالساحق والماحق والرصاص المتلاحق

[ عدد التعليقات: 246 ] نشر منذ 45 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
الله لا يبلانا وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم . “أوصني قال لا تغضب”

[ عدد التعليقات: 46770 ] نشر منذ 2 دقيقتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, اعوذ باالله من الشيطان الرجيم وحزة حضوره ,,

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