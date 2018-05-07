ضارب زوجته بـ ” عفريتة السيارة ” يتعرض للإغماء بعد تسليم نفسه

علي العنزي(صدى):

على خلفية واقعة ضرب زوج لزوجته على رأسها بعفريتة السيارة، في القريات، تبين أنه ابن عمها ولديها منه أربعة أطفال.

وذهب الزوج بعد اعتدائه على زوجته إلى مركز الشرطة وقام بتسليم نفسه وأخبر الشرطة بما حدث، وأغمى عليه بعدها، بحسب وسائل محلية.

وتم إرسال فرقة من الهلال الأحمر لمباشرة حالة الزوجة المضروبة ، عقب خلاف بينهما، وأصيبت بكسر في الجمجمة.

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