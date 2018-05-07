بالفيديو..محمد عبده: أخاف أغني بالمصري أمام الجمهور
أعلن الفنان محمد عبده ،عن تخوفه من الغناء باللهجة المصرية، لأنه يخاف ألا يكون صادقا في الغناء.
وأوضح عبده خلال المؤتمر الصحفي الخاص بحفله في القاهرة والذي تشاركه فيه الفنانة المصرية أنغام، أنه لا يريد أن يلعب دور مقلد الأصوات، مشيرًا إلى أن عملية التقليد ليست سهلة و الفن المصري قائم بذاته.
وقال : ” أخاف أغني مصري على المسرح أمام الجمهور، ويوجد فنانون كثيرون جديرون بالتقليد وهي تجربة تضيف لهم ولمشوارهم الفني “.
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1656 ] نشر منذ 2 ساعتين
مهمد. ابده. امجيزنه. يبي يغني بالمصري. هزلت. عنبو ذَا له أربعين سنه. يغني. ما تغير صوته ولا كحه. ولا شحطه. بالحلق ولا صخنه. وانشط من الفيل. اهب عليك. تمره ما تلحس. لكن الله لك بالمرصاد. يا مزمار الشيطان. يمهل ولا يهمل. كل. اختفى الا هو بكل مكان. مثل ابليس.
N&7M2[ عدد التعليقات: 673 ] نشر منذ 1 ساعة
تغني باي لهجة يضل صوتك حلو ماشالله عليك لانك ماتدخن ومحافظ على صحتك
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29369 ] نشر منذ 1 ساعة
ابونوووره
إذا غنى
ماشاءالله بلبل
ومحد يجيب صوته😘😘😘
لكن إذا هرج
جاب العيد
مثلي تمامآ🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ابو عبدالله747[ عدد التعليقات: 389 ] نشر منذ 12 دقيقة
عقب ما شفته مع احلام كرته بس احب اغانيه