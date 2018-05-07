بالفيديو..محمد عبده: أخاف أغني بالمصري أمام الجمهور

نورة الشهري(صدى):

أعلن الفنان محمد عبده ،عن تخوفه من الغناء باللهجة المصرية، لأنه يخاف ألا يكون صادقا في الغناء.

وأوضح عبده خلال المؤتمر الصحفي الخاص بحفله في القاهرة والذي تشاركه فيه الفنانة المصرية أنغام، أنه لا يريد أن يلعب دور مقلد الأصوات، مشيرًا إلى أن عملية التقليد ليست سهلة و الفن المصري قائم بذاته.

وقال : ” أخاف أغني مصري على المسرح أمام الجمهور، ويوجد فنانون كثيرون جديرون بالتقليد وهي تجربة تضيف لهم ولمشوارهم الفني “.