مواطن يجدد رخصة القيادة يتفاجأ بخبر وفاته

عادل الحربي (صدى):

في واقعة غريبة ، تفاجأ مواطن بأنه متوفي في أوراق رسمية بسجلات المرور، عند ذهبه لتجديد رخصته، مضطرًا لإثبات غير ذلك عن طريق الأحوال المدنية.

وأوضح المواطن أنه اضطر لإحضار ما يثبت أنه على قيد الحياة، من واقع سجله المدني بالأحوال المدنية، حتى يتمكن من تجديد رخصة القيادة، وإتمام خدمات أخرى بإدارة المرور بمنطقة جدة.

وأكد أنه فشل في إقناع رجل المرور الذي أبلغه أن المعلومات المسجلة في نظام المرور تفيد أنه متوفى، بعكس ذلك.

وأشار إلى أن حسابه في ” أبشر” يعمل ولم يتم إيقافه كما هو المعمول به عند وفاة صاحبه، مطالبًا المسؤولين بتعديل وضعه حتى يتمكن من الاستفادة من تجديد رخصته ونقل مركبته.

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