مواطن يجدد رخصة القيادة يتفاجأ بخبر وفاته
في واقعة غريبة ، تفاجأ مواطن بأنه متوفي في أوراق رسمية بسجلات المرور، عند ذهبه لتجديد رخصته، مضطرًا لإثبات غير ذلك عن طريق الأحوال المدنية.
وأوضح المواطن أنه اضطر لإحضار ما يثبت أنه على قيد الحياة، من واقع سجله المدني بالأحوال المدنية، حتى يتمكن من تجديد رخصة القيادة، وإتمام خدمات أخرى بإدارة المرور بمنطقة جدة.
وأكد أنه فشل في إقناع رجل المرور الذي أبلغه أن المعلومات المسجلة في نظام المرور تفيد أنه متوفى، بعكس ذلك.
وأشار إلى أن حسابه في ” أبشر” يعمل ولم يتم إيقافه كما هو المعمول به عند وفاة صاحبه، مطالبًا المسؤولين بتعديل وضعه حتى يتمكن من الاستفادة من تجديد رخصته ونقل مركبته.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29369 ] نشر منذ 2 ساعتين
لحوووووووووووول🤔
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10166 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههه نظام لك عليه
ابو عبدالله747[ عدد التعليقات: 390 ] نشر منذ 1 ساعة
يادافع البلاء
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3510 ] نشر منذ 1 ساعة
يحدث الخطأ -الفرق قد يكون رقم واحد مدخل بالغلط ويلخبط الدنيا-
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 560 ] نشر منذ 54 دقيقة
يالطيف،،
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46770 ] نشر منذ 5 دقائق
الله يعينه ,,