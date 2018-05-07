مدني تبوك يحذر الأهالي من التقلبات الجوية

محمود البلوي(صدى):

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك، اليوم الأثنين، الأهالي من التقلبات الجوية والأمطار الرعدية التي ستستمر حتى غداً الثلاثاء ، بحسب توقعات الأرصاد .

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بتبوك النقيب عبدالعزيز بن فرحان الشمري: ” إنه بناءً للتنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية ابتداءً من الساعة الثالثة فجراً إلى الساعة التاسعة من مساء يوم غد الاثنين وذلك على تبوك، وتيماء والوجه وأملج والأجزاء المجاورة “.

ولفت إلى ضرورة عدم ارتياد الأودية أثناء أو بعد هطول الأمطار، محذراً من خطر قطع الأودية أثناء جريان السيول وعدم النزول إلى المواقع التي تشكل خطورة على الأرواح والممتلكات.

وشدد على تجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية.

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