بالفيديو..الفوزان يجيب على احتساب المرأة المتوفاة في الولادة من الشهداء

حمود العنزي (صدى):

أجاب الدكتور عبدالعزيز الفوزان أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، على سؤال أحد متابعين برنامج ” يستفتونك ” ، حول الحكم على رجل سرق مبلغ من المال ليتزوج، وأهل الزوجة على علم بأنه سارق، وأصبح لديهم أبناء.

وقال الفوزان : ” لاشك أن السرقة من الكبائر، فالسارق يسرق أمن الناس واستقرارهم وطمأنينتهم، وقد يترتب عليها أحيانا جرائم أخرى أكثر من السرقة وأشد ذنبا ،فقد يصبح السارق قاتل إذا تم اللحاق به ،أو يغتصب امرأة بالمنزل الذي يسرقه وغيرها من الجرائم التي من الممكن أن تترتب على السرقة ” .

وفي سياق منفصل أجاب الفوزان على سؤال متعلق فيما إذا ماتت المرأة وهي حامل ، فهل تعتبر شهيدة، قائلا : ” الإنسان إذا مات ميتة شاقة مثل الغرق ،أو بمرض الطاعون ،أو الحوادث المؤلمة، أو مرض البطن، كل هؤلاء من الشهداء، لكن المرأة الحامل إذا ماتت ميتة عادية ليس هناك مشقة غير معتادة فلا تعتبر شهيدة “.