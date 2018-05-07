  • الإثنين 7

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. صور نادرة توثق مظاهر احتفال أهالي ” عنك ” بزيارة الملك سعود

صور نادرة توثق مظاهر احتفال أهالي ” عنك ” بزيارة الملك سعود

صور نادرة توثق مظاهر احتفال أهالي ” عنك ” بزيارة الملك سعود
علي العنزي(صدى):

أظهرت صورة نادرة تعود إلى الخمسينيات فرحة أهالي بلدة عنك بالمنطقة الشرقية، بزيارة الملك سعود طيب الله أثره.

ووثقت الصورة المتداولة ،مظاهر ومراسم احتفال أهالي ” عنك ” بزيارة الملك ، عام 1959 م .

وتعتبر ” عنك ” هي مركز تابع لمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، تطل من الشرق على ضفاف الخليج العربي وتحدها جنوبا سيهات ،وشمالا القطيف ،وغربا بعض المدن مثل مدينة النابية.

شاهد أيضًا:

صورة نادرة للملك سعود وعمه


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 16826 ] نشر منذ 28 دقيقة

الملك سعود رحمه الله كان في زياره الى خواله ال عريعر الخوالد في بلدة عنك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *