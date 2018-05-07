صور نادرة توثق مظاهر احتفال أهالي ” عنك ” بزيارة الملك سعود

علي العنزي(صدى):

أظهرت صورة نادرة تعود إلى الخمسينيات فرحة أهالي بلدة عنك بالمنطقة الشرقية، بزيارة الملك سعود طيب الله أثره.

ووثقت الصورة المتداولة ،مظاهر ومراسم احتفال أهالي ” عنك ” بزيارة الملك ، عام 1959 م .

وتعتبر ” عنك ” هي مركز تابع لمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، تطل من الشرق على ضفاف الخليج العربي وتحدها جنوبا سيهات ،وشمالا القطيف ،وغربا بعض المدن مثل مدينة النابية.

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