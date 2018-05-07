صور نادرة توثق مظاهر احتفال أهالي ” عنك ” بزيارة الملك سعود
أظهرت صورة نادرة تعود إلى الخمسينيات فرحة أهالي بلدة عنك بالمنطقة الشرقية، بزيارة الملك سعود طيب الله أثره.
ووثقت الصورة المتداولة ،مظاهر ومراسم احتفال أهالي ” عنك ” بزيارة الملك ، عام 1959 م .
وتعتبر ” عنك ” هي مركز تابع لمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، تطل من الشرق على ضفاف الخليج العربي وتحدها جنوبا سيهات ،وشمالا القطيف ،وغربا بعض المدن مثل مدينة النابية.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 16826 ] نشر منذ 28 دقيقة
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