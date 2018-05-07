أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على معظم المناطق خلال الـ 48 ساعة القادمة

عادل الحربي (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ونشاطًا للرياح المثيرة للأتربة بمعظم مناطق المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد الرياض نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، خاصة خلال النهار، وتشمل الأجزاء الغربية من المنطقة وعفيف والدوادمي، وتبدأ الحالة الساعة السابعة صباح اليوم الاثنين حتى مساء الأربعاء.

بينما تشهد المدينة المنورة نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة، ما يتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية نهارًا، وفرضية لتكوُّن السُّحب وهطول أمطار رعدية على مرتفعات المنطقة، من صباح الأثنين حتى مساء الأربعاء ، وتشمل المدينة والطرق الساحلية والسريعة ،وينبع ،والرايس ،وبدر ،ومهد الذهب ،والحناكية ،والأجزاء المجاورة.

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة؛ ما يتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية نهارًا، وفرضية لتكوُّن السُّحب وهطول أمطار رعدية على مرتفعات المنطقة، وتشمل الأجزاء الساحلية والعاصمة المقدسة وبحرة ورابغ وجدة والطريق الواصل للمدينة المنورة.

وفي المنطقة الشرقية وصفت الحالة بأنها تشهد نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة؛ ما يتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية نهارًا، وفرضية لهطول أمطار رعدية مساء، وتشمل حفر الباطن والقيصومة والأجزاء المجاورة.

وكذلك تشهد منطقة القصيم نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة؛ ما يتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية نهارًا، وفرضية لهطول أمطار رعدية، وتشمل بريدة وعنيزة والرس والبكيرية والأجزاء المجاورة.

وفي منطقة حائل تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات برد ونشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة؛ ما يتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية، خاصة خلال فترة النهار، وتشمل حائل والشمالي وبقعاء والحائط والأجزاء المجاورة.

ومنطقة الحدود الشمالية أيضًا تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات برد ونشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة؛ ما يتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية، خاصة خلال فترة النهار، وتشمل طريف وعرعر ورفحاء والأجزاء المجاورة.

ووصفت الحالة بمنطقة الجوف بأنها تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات برد ونشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة؛ ما يتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية، خاصة خلال فترة النهار، وتشمل سكاكا والقريات وطبرجل ودومة الجندل والأجزاء المجاورة.

وكذلك تشهد منطقة تبوك هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات برد ونشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة؛ ما يتسبب في شبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل تبوك وتيماء والوجه وأملج والأجزاء المجاورة.

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