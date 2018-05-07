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بالصور.. كريم بشرة يحول فتاة حسناء إلى غول

بالصور.. كريم بشرة يحول فتاة حسناء إلى غول
عادل الحربي (صدى):

تسبب كريم تسمير البشرة في تحول وجه فتاة إلى ما يشبه شخصية شريك الكارتونية .

وكانت استخدمت داني بروس، (20 عاما) من نوتنجهام، زجاجة كريم تسمير البشرة الذي يبلغ ثمنه ثلاثة دولارات، لكن النتيجة لم تكن جيدة.

حيث تركت داني بوجه بني اللون مائل للأخضر بعد وضعها طبقة واحدة فقط من الكريم، وبعد نشرها صور مأساتها تحولت إلى مادة للسخرية وشبهها الكثيرون بالغول شريك.

 

  

 


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 598 ] نشر منذ 3 ساعات

طبيعي كريم صبغة

[ عدد التعليقات: 598 ] نشر منذ 3 ساعات

طبيعي كريم صبغة

[ عدد التعليقات: 598 ] نشر منذ 3 ساعات

طبيعي كريم صبغة

[ عدد التعليقات: 46767 ] نشر منذ 3 ساعات

ليش تحاولين تغيير ماخلقه الله ….؟

[ عدد التعليقات: 163 ] نشر منذ 2 ساعتين

الأظافر أظافر غووول بحد ذاتهم وزادهم اللون الأخضر😌😌

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