بالفيديو..عثمان أبو بكر يفجر مفاجأة بشأن إضراب اللاعبين في الفيصلي

ماجد محمد(صدى):

وصف الناقد الرياضي عثمان أبو بكر مالي، الإعلان عن إضراب لاعبي الفيصلي عن التدريبات بأنه مجرد ” لعبة ” حسبما ذكر.

وأوضح ” عثمان ” في برنامج “الخيمة “، أن الفيصلي يرغب في تخدير الاتحاد قبل موقعة كأس الملك الهامة، لذلك خرج بهذه اللعبة بشأن الإضراب، على خلفية تأخر مستحقاتهم.

يذكر أنه في وقت سابق ،أكدت إدارة الفيصلي على امتناع اللاعبين، عن خوض المران الاستعدادي للاتحاد في نهائي كأس الملك؛ حيث قالت الإدارة إنه سيتم فتح تحقيق عاجل مع اللاعبين بهذا الشأن.

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