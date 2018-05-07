الصندوق العقاري: لدينا أخطاء ولن نكابر

عادل الحربي(صدى):

أكد خالد العمودي، المشرف العام على صندوق التنمية العقاري، على أن هناك أخطاء لم تمكِّن شريحة معينة من الاستفادة من برنامج التحويل للبنوك، ومنهم المتقاعدون، قائلًا ” لن نكابر ” .

وأشار إلى أنه تم تعديل الكثير منها، حيث أن عدد من استفادوا حتى الآن دون الطموح، وأن الصندوق لو استمر على الطريقة السابقة لاحتاج إلى 35 عامًا لإنجاز 500 ألف قرض.

وأوضح أن الصندوق ملزم بتحمُّل الفوائد طوال فترة القرض، وأن المتوفى سيتم إعفاؤه، مؤكدًا أن هناك دورًا جديدًا للصندوق العقاري، يتمثل في صناعة السوق، وذلك بتحمُّل كل المخاطر التي لا يستطيع تحملها القطاع المصرفي، ونضمن هذه المخاطر.

وقال: لو استمر العمل على نظامنا السابق المتمثل في الإقراض المباشر لاحتجنا إلى 35 عامًا لإنجاز 500 ألف قرض، وأن 85 % في قائمة الصندوق رواتبهم أقل من 14 ألف ريال، ودعمهم سيكون 100 %.