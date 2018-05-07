آخر صفقات العائلة الملكية القطرية.. 10 ملايين دولار لفريق أسترالي

طلال الضوي(صدى):

تسعى قطر في الوقت الحالي، إلى إتمام صفقة جديدة لشراء فريق ” ذا سي إيجلز ” لرياضة الرجبي الأسترالي.

وفي تقرير لصحيفة سيدني مورنينج هيرالد الأسترالية، أكدت فيه أن الصفقة المقدمة من العائلة المالكة في قطر قيمتها 10 ملايين و15 مليون دولار؛ لشراء الفريق.

يأتي ذلك في الوقت الذي صرَّحت فيه شركة فير فاكس ميديا الإعلامية، بأن العائلة الملكية القطرية تستخدم رجل الأعمال الأسترالي كوسيط بينها وبين إدارة الفريق،الذي يرفض حتى الآن بيعه.

ولكن بسبب الخسائر، ربما يضطر مجلس الإدارة إلي بيع الفريق، ومن المنتظر أن يتم عقد لقاء قطري استرالي خلال أسابيع، للتفاوض.