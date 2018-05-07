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بالصور.. أنثى فأر تهاجم ثعبان بشراسة لحماية صغارها من الموت

بالصور.. أنثى فأر تهاجم ثعبان بشراسة لحماية صغارها من الموت
كانبرا(صدى):

هاجمت أنثى فأر أفعى بطريقة شرسة عقب اعتداءها على صغارها ومحاولتها التهام أحدهم ، في ولاية كوينزلاند الأسترالية .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صور توثق مدى شجاعة الأم ودفاعها الشرس لحماية صغيرها من الموت المحقق، حيثُ واجهت الأفعى، وانتزعت صغيرها من على ظهرها .

و أظهرت الصور الثعبان يلتف حول الفأر الصغير في محاولة لخنقه، قبل أن تتدخل أمه لتقاتل الثعبان وتنقذ حياة صغيرها المسكين، وعلق أحد صيادي الثعابين على الصور قائلاً ، عندما أدرك الثعبان أنه لن يفوز في هذه المعركة، ترك الصغير وتراجع.


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