دمج قسمي الشريعة والقانون بالجامعات يعالج مشكلة نقص القضاه بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

لفت الدكتور شاكر سرحان مدير هيئة الرقابة والتحقيق في جدة سابقًا،اليوم الأحد، إلى أهمية دمج قسمي الشريعة والأنظمة بالجامعات في المملكة؛ لحل مشكلة نقص القضاه.

وأوضح سرحان عبر برنامج “معالي المواطن” أن عدم دمج القسمين يتسبب في أن مشكلة تتمثل في أن دارس كل تخصص لا علاقة له بالثاني.

وقال ” سرحان ” إن يمكن دراسة الأنظمة والقانون تحت الإطار العام لدراسة الشريعة بحيث يكون الدارس ملما بكافة الجوانب المتعلقة بالعلوم الشرعية وأصول الفقه، وأيضا الأنظمة القانونية الوضعية.