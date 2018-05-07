بالفيديو.. ” السلوم ” يكشف كلمة خادم الحرمين عنه وأبكته في حفل تكريمه

نايف السالم(صدى):

قال وزير المواصلات الأسبق قبل أن تتحول الوزارة إلى اسمها الجديد ” النقل ” ناصر السلوم، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله عندما كان أميرا للرياض حضر إلى حفل تكريمه بعد قرار تركه للوزارة، حرصا منه على توديعه.

وأضاف في حلقة من برنامج ” من الصفر ” الذي سيُبث في رمضان المقبل، أن الملك سلمان قال كلمة في الحفلة وهي :أشكركم على دعوتي لتكريم أخي وصديقي وزميلي الدكتور ناصر السلوم وزير المواصلات السابق، لقد عرفت الرجل سنين طويلة، وكيلا لوزارة المواصلات وزميلا في هيئة تطوير الرياض، ثم وزيرا.

وتابع الملك: ووجدت منه التعاون والتفاني في عمله والنزاهة لرجل جرت بين يديه بلايين الريالات، مؤكدًا السلوم أن هذه الكلمة دفعته للبكاء متأثرا بها.