هنا جدة.. بدأ الحلم قبل سنوات لتتحول رنا إلى مدربة باليه ” محتشمة “

نايف السالم(صدى):

قبل 8 أعوام، تحديداً في محافظة جدة، بدأت رحلة رنا محمد، مدربة الباليه السعودية التي قرَّرت تعلُم الباليه ومواجهة العديد من التحديات.

في الأكاديمية التي افتتحتها الأمريكية ماري فرانسيس بجدة، بدأت رنا أولى خطواتها في عالم الباليه، وتمكنت من تطوير موهبتها لتتحول إلى مدربة تنقل خبراتها إلى زميلاتها.

أما عن التحديات، فكان يكمن في الحجاب واللباس الساتر الذي باتت تبحث عنه هنا وهناك؛ ليكون مقبولاً لآداء الباليه ومحتشماً في الوقت ذاته.

كما كان البحث عن مدربات طول السنوات الماضية من أبرز هذه التحديات، وأكدت رنا أنها علّمت مصابين بمتلازمة داون هذا الفن كجزء من مشروع تخرجها.

وأوضحت أن أهلها هم الذين ساندوها في حياتها، مؤكدة أنها ليست الأولى التي تدرب فن الباليه بالمملك، إلا أنه ينقص هذا المجال التغطية الاعلامية.