بالصور.. بعد جولة لها هذا المساء بلدية أضم تسفر عن عدة مخالفات

حامد العمري(صدى):

بتوجيه ومتابعة من رئيس بلدية محافظة أضم المهندس سليمان الذيبي ، تم مساء اليوم الأحد قيام قسم الخدمات وصحة البيئة بجولة ميدانية ، شملت المحلات التجارية بالمحافظة.

وقد أسفرت عن عدة مخالفات تمثلت في :

1-مواد منتهية الصلاحية.

2-تشغيل عمالة بدون شهادات صحية .

3-وجود مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

4-سوء تخزين للمواد الغذائية .

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وتحرير المخالفات للمحلات التجارية المخالفة.

هذا وقد شدد الذيبي : على أن البلدية لن تتهاون في اتخاد كل الإجراءات الصارمة بحق المخالفين ، والحفاظ على صحة المواطنين ، كما نود من الجميع التعاون معنا والتواصل مع البلدية على حسابها في تويتر وإبلاغنا عن اي مخالفة او قصور.