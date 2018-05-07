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بالصور.. بعد جولة لها هذا المساء بلدية أضم تسفر عن عدة مخالفات

بالصور.. بعد جولة لها هذا المساء بلدية أضم تسفر عن عدة مخالفات
حامد العمري(صدى):

بتوجيه ومتابعة من رئيس بلدية محافظة أضم المهندس سليمان الذيبي ، تم مساء اليوم الأحد قيام قسم الخدمات وصحة البيئة بجولة ميدانية ، شملت المحلات التجارية بالمحافظة.

وقد أسفرت عن عدة مخالفات تمثلت في :
1-مواد منتهية الصلاحية.
2-تشغيل عمالة بدون شهادات صحية .
3-وجود مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي .
4-سوء تخزين للمواد الغذائية .
وتم اتخاذ الإجراءات النظامية وتحرير المخالفات للمحلات التجارية المخالفة.

هذا وقد شدد الذيبي : على أن البلدية لن تتهاون في اتخاد كل الإجراءات الصارمة بحق المخالفين ، والحفاظ على صحة المواطنين ، كما نود من الجميع التعاون معنا والتواصل مع البلدية على حسابها في تويتر وإبلاغنا عن اي مخالفة او قصور.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 28 دقيقة

متى نفتك من هذي العماله

[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 27 دقيقة

الله يكفينا شرهم

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