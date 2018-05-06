إلزام النصر بدفع 300 ألف ريال لأحمد عباس

نواف السالم(صدى):

أعلن اتحاد الكرة، اليوم الأحد، عن إصدار غرفة فض المنازعات قرارات جديدة بشأن عدد من الأندية.

ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، القرارت والتي جاءت كالتالي:

ألزمت الغرفة نادي النصر بدفع 300 ألف ريال و5 ألاف ريال للاعب أحمد عباس، ومبلغ 15,000 ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة.

رد دعوى اللاعب سلطان بن جمعان الجهني المقامه ضد نادي نجران، وإلزامه بدفع 5,000 ريال لحساب اتحاد الكرة رسوم وإجراءات التقاضي أمام الغرفة.