قناة جديدة تنضم للقنوات الناقلة لنهائي كأس الملك

طلال الغامدي(صدى):

كشف المعلق الإماراتي عامر عبد الله ، اليوم الأحد، عن انضمام قناة أبو ظبي الرياضية للقنوات التي من المقرر أن تنقل نهائي كأس الملك بين الاتحاد والفيصلي.

وقال عبدالله عامر،عبر حسابه الخاص على ” تويتر ” : نختتم موسمنا الرياضي بمشيئة الله من خلال التعليق على نهائي كأس الملك بين الاتحاد والفيصلي على شاشة أبو ظبي الرياضية التي ستنقل الحدث المنتظر ” .

وتابع: ” شكري الخاص جدا للاستاذ يعقوب السعدي الذي سهل كل الصعاب من خلال جمله واحدة متى ما طلبوك السعوديين خلك عندهم لأننا واحد ” .