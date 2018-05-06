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قناة جديدة تنضم للقنوات الناقلة لنهائي كأس الملك

قناة جديدة تنضم للقنوات الناقلة لنهائي كأس الملك
طلال الغامدي(صدى):

كشف المعلق الإماراتي عامر عبد الله ، اليوم الأحد، عن انضمام قناة أبو ظبي الرياضية للقنوات التي من المقرر أن تنقل نهائي كأس الملك بين الاتحاد والفيصلي.

وقال عبدالله عامر،عبر حسابه الخاص على ” تويتر ” : نختتم موسمنا الرياضي بمشيئة الله من خلال التعليق على نهائي كأس الملك بين الاتحاد والفيصلي على شاشة أبو ظبي الرياضية التي ستنقل الحدث المنتظر ” .

وتابع: ” شكري الخاص جدا للاستاذ يعقوب السعدي الذي سهل كل الصعاب من خلال جمله واحدة متى ما طلبوك السعوديين خلك عندهم لأننا واحد ” .


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