بالصور.. انفجار في المطبخ يصيب أربعينية بحروق بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

وقع انفجار لحظي في موقعد غاز داهل مطبخ بمنزل في حي مسرة، بالطائف؛ نتج عنه إصابة مواطنة أربعينية بحروق من الدرجة الثانية.

وصرَّح العقيد ناصر بن سلطان الشريف، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، بأنه ورد بلاغاً إلى العمليات الأمنية الموحدة، بحدوث حريق في منزل بالحي المذكور، وقد تم تحريك الفرق اللازمة على إثره.

وأوضح العقيد الشريف، أنه تبيّن لدى الأجهزة المعنية أن الحادث عبارة عن انفجار لحظي في موقد غاز داخل المطبخ، وأصيبت المواطنة على إثره بحروق من الدرجة الثانية.

وأشار إلى أنه تم نقل المواطنة الأربعينية إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي عبر الهلال الأحمر، ثم حُولت إلى مجمع الملك فيصل الطبي.

ودعت الإدارة، المواطنين والمواطنات بأخذ الحيطة والحذر من خطورة تسرب الغاز والتأكد من توصيلات الغاز، وفحص الموقد والأفران.