بالفيديو.. المطلق يرد على استفسار بخصوص الإتيان إلى صلاة الجماعة
أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق على أن العلماء اختلفوا في الإتيان إلى صلاة الجماعة.
وجاء ذلك ضمن البرنامج الأسبوعي ” استديو الجمعة ” على إذاعة نداء الإسلام رداً على مستمعة طلبت منه توجيهًا ونصحًا لمن يتساهل في أداء الصلوات جماعة في المسجد دون عذر.
وقال المطلق: هؤلاء على خطر، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يَرَوْن أن الصلاة لا تصح للقادر الذي ليس له عذر إلا في المسجد مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر.
وأضاف: والقول الصحيح إن شاء الله أنها واجب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يترك صلاة الجماعة إلا من عذر يمنعه من الذهاب إلى المسجد.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46762 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله خير ياشيخنا الجليل وبارك فيك ,, آمين ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27985 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاك خير الجزاء يا شيخ