بالفيديو.. المطلق يرد على استفسار بخصوص الإتيان إلى صلاة الجماعة

عادل الحربي(صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق على أن العلماء اختلفوا في الإتيان إلى صلاة الجماعة.

وجاء ذلك ضمن البرنامج الأسبوعي ” استديو الجمعة ” على إذاعة نداء الإسلام رداً على مستمعة طلبت منه توجيهًا ونصحًا لمن يتساهل في أداء الصلوات جماعة في المسجد دون عذر.

وقال المطلق: هؤلاء على خطر، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يَرَوْن أن الصلاة لا تصح للقادر الذي ليس له عذر إلا في المسجد مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر.

وأضاف: والقول الصحيح إن شاء الله أنها واجب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يترك صلاة الجماعة إلا من عذر يمنعه من الذهاب إلى المسجد.