القبض على الشاب محطم زجاج السيارات بالقطيف

نايف السالم(صدى):

ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على الشاب الذي قام بإلقاء الحجارة على زجاج السيارات المتوقفة في القطيف.

وكان تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب يقوم بتحطيم زجاج السيارات في أحد المواقف بالقرب من مركز صفوي التابع للقطيف.

وأوضح العقيد زياد الرقيطي المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية ، أن شرطة القطيف تلقت مسبقًا بلاغًا من أحد المواطنين مخبرًا عن تعرض مركبته ومركبة شقيقة لتكسير زجاجها أثناء توقفها مع مجموعة من المركبات بأحد المواقع بمدينة صفوى.

وتابع: باشر المختصون بمركز شرطة صفوى البلاغ والبحث والتحري عن المتهم، وتم التوصل إليه والقبض عليه .

وأشار إلى أنه تبين أنه مواطن عشريني على خلاف سابق مع صاحب المركبة المتعرضة لتكسير زجاجها وشقيقه، ‎وتم إيقاف المتهم وإحالة أوراق الحادثة لفرع النيابة العامة.