سافرت للعلاج من الاكتئاب.. فاغتصبت وقطعت راسها

نيودلهي(صدى):

تعرضت سائحة من لاتفيا تُدعى ” ليغا سكرومان ، 33 عاماً ” لحادثة مأساوية ، حيث تم قطع رأسها ودفن جثتها في الغابة عقب اغتصابها ، خلال سفرها إلى الهند للعلاج من الاكتئاب .

وكانت وصلت إلى كيرالا في الهند مع شقيقتها في شباط الماضي، على أمل أن يتم علاجها في أحد مراكز الإيورفيديا التي تشتهر بها المنطقة.

لكن ليغا اختفت بعد بضعة أسابيع من وصولها إلى الهند، خلال مغادرتها للمركز في رحلة إلى الشاطئ، وتم العثور على جثتها بالقرب من غابة لأشجار المانغروف في 21 إبريل الماضي .

وكشفت الشرطة يوم الخميس الماضي ، وهو نفس اليوم الذي أجريت فيه مراسم دفن الضحية، أنها استدرجت من قبل رجلين، قاما بتخديرها، ومن ثم اغتصابها وقتلها، وقطع رأسها، قبل التخلص من جثتها برميها في الغابة.

وألقت الشرطة القبض على اثنين من المشبته بهم، وأحدهما مجرم معروف بتاريخ طويل من الإساءات الجنسية، في المنطقة التي عُثر فيها على جثة الضحية.