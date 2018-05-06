الإمارات ترد بقوة على الافتراءات الإخوانية القطرية بشأن سقطري
علقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على البيان الصادر باسم رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، والذي تم نشره على حسابه الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة : لامطامع لدولة الإمارات في اليمن الشقيق أو أي جزء منه.
وأعربت الوزارة عن استغرابها من التصعيد الذي تناول دولة الإمارات وعدم ذكر الجهود الكبيرة التي تبذلها ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة لدعم استقرار اليمن.
وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه الحملات المغرضة، والتي يقودها الاخوان المسلمون، وفيما يتعلق بجزيرة سقطرى تأتي لتشويه دور الإمارات في جهود التحالف العربي الهادفة إلى للحوثيين المدعومين من إيران.
وأضافت فإن دولة الإمارات تقوم بدور متوازن في جزيرة سقطرى اليمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار ودعم المشاريع التنموية، ومساعدة أهالي الجزيرة، ويأتي افتتاح رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر لبعض هذه المشاريع ضمن هذا الإطار.
وأكدت الوزارة أن الوجود العسكري الإماراتي في كافة المحافظات اليمنية المحررة بما فيها سقطرى يأتي ضمن مساعي التحالف العربي لدعم الشرعية في هذه المرحلة الحرجة في تاريخ اليمن.
خلود[ عدد التعليقات: 137 ] نشر منذ 1 ساعة
يعملون على الوقيعة بيننا هاذولا ما بيستحوا
سبع الليل.[ عدد التعليقات: 934 ] نشر منذ 41 دقيقة
واصلو مساعدتكم لشعب اليمن يااشقئنا الامراتيون الاوفياء القافله تسير والكلاب تنبح قطرائيل ماذا قدمت لليمن غير التامر والخذلان والغدر والمكر دويله قطر مستباحه من الفرس والعثمانيين بمباركه تنظيم الحمدين العاق الارهابي وتكلم عن الغيره والشرف عن الدول والله شئ غريب ومريب ياجزيره قطرائيل المحتله