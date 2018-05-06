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أبلغ عنه ” القرني ” .. الداخلية تغلق حسابا على ” تويتر “

أبلغ عنه ” القرني ” .. الداخلية تغلق حسابا على ” تويتر “
حامد العمري(صدى):

أغلقت وزارة الداخلية، حساباً موقع ” تويتر ” أساء للإسلام والمسلمين، وذلك بعدما أبلغ الداعية الشيخ عائض القرني عنه عبر تطبيق ” كلنا أمن ” .

من جانبه، شكر ” القرني ” تطبيق ” كلنا أمن ” على تفاعله مع البلاغ وإغلاق الحساب، مثمناً قوة النظام الذي جاء لحفظ الأموال والدماء والأعراض.

يذكر أن الداعية القرني، كان قد تقدّم ببلاغ عبر التطبيق، يفيد بوجود حساب على ” تويتر ” يسيئ للإسلام والمسلمين.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 27985 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه اشوى. حسبته القرني الي في صدى

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