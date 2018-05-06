أبلغ عنه ” القرني ” .. الداخلية تغلق حسابا على ” تويتر “

حامد العمري(صدى):

أغلقت وزارة الداخلية، حساباً موقع ” تويتر ” أساء للإسلام والمسلمين، وذلك بعدما أبلغ الداعية الشيخ عائض القرني عنه عبر تطبيق ” كلنا أمن ” .

من جانبه، شكر ” القرني ” تطبيق ” كلنا أمن ” على تفاعله مع البلاغ وإغلاق الحساب، مثمناً قوة النظام الذي جاء لحفظ الأموال والدماء والأعراض.

يذكر أن الداعية القرني، كان قد تقدّم ببلاغ عبر التطبيق، يفيد بوجود حساب على ” تويتر ” يسيئ للإسلام والمسلمين.