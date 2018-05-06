الفيصلي في مأزق.. والاتحاد يواصل الاستعداد له بسرية تامة

نواف السالم(صدى):

واصل نادي الاتحاد تحت قيادة المدرب لويس سييرا ، استعدادته لنهائي كأسالملك أمام الفيصلي، بعد العوده من المعسكر التدريبي، الذي أقيم في منطقة جبل علي في الإمارات.

وسيطرت السرية التامة على تدريبات العميد؛ حيث قرر سييرا إغلاق التدريبات بشكل كامل أمام الجماهير ووسائل الإعلام.

وعلى جانب أخر حفزت إدارة الاتحاد الفريق برصد مكافأت ماليه كبيره ودعم إداري كبير يحظى به اللاعبون خلال الأيام الماضية لتجاوز الفيصلي وتحقيق البطولة، بينما وعد رئيس نادي الاتحاد القادم الاستاذ نواف المقيرن بكافأة مالية مجزيه للاعبين في حال استطاع اقتناص اللقب.

وفي سياق أخر يبدو أن الفيصلي يواجه مأزق قبل البطولة بأيام حيث أكدت إدارة النادي امتناع اللاعبين عن خوض مران اليوم استعدادًا لكأس الملك؛ للحصول على مستحقاتهم المالية، بينما قررت الإدارة فتح تحقيق عاجل في هذا السلوك متوعدة بعقاب اللاعبين.

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