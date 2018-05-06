بالفيديو.. إعلامي يغسل يديه ووجهه على الهواء لسبب غريب

القاهرة(صدى):

اثار الإعلامي المصري جابر القرموطي ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب ظهوره في برنامجه ” مانشيت ” وهو يغسل يديه على الهواء احتفالًا باليوم العالمي لنظافة الأيدي.

وظهر القرموطي على الهواء وهو يغسل يديه ووجهه بالماء والصابون وعلق قائلًا: “ إن الاحتفال باليوم العالمي لغسل الأيدي بدأ سنة 2008، بهدف تقليل نسبة الأمراض “ .

وأثناء غسل الإعلامي يديه علق “ لماذا لا نغسل وجهنا بالمرة فهذا شيء جميل ونظافة أكثر؟ ” ، مشيرًا إلى “ أننا نجد البعض يظل يلعب في تليفونه وأنفه طوال النهار، ولذا فمن الضروري الاهتمام بالنظافة الشخصية ” .

يٌشار إلى أنه يحتفل العالم في الـ 5 من مايو من كل عام باليوم العالمي لنظافة الأيدي، وتدعو منظمة الصحة العالمية الجميع وخاصة العاملين في المستشفيات إلى الاهتمام بذلك كمؤشر لجودة الرعاية الصحية.