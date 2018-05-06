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بالفيديو.. إعلامي يغسل يديه ووجهه على الهواء لسبب غريب

بالفيديو.. إعلامي يغسل يديه ووجهه على الهواء لسبب غريب
القاهرة(صدى):

اثار الإعلامي المصري جابر القرموطي ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب ظهوره في برنامجه ” مانشيت ” وهو يغسل يديه على الهواء احتفالًا باليوم العالمي لنظافة الأيدي.

وظهر القرموطي على الهواء وهو يغسل يديه ووجهه بالماء والصابون وعلق قائلًا: “ إن الاحتفال باليوم العالمي لغسل الأيدي بدأ سنة 2008، بهدف تقليل نسبة الأمراض “ .

وأثناء غسل الإعلامي يديه علق “ لماذا لا نغسل وجهنا بالمرة فهذا شيء جميل ونظافة أكثر؟ ” ، مشيرًا إلى “ أننا نجد البعض يظل يلعب في تليفونه وأنفه طوال النهار، ولذا فمن الضروري الاهتمام بالنظافة الشخصية ” .

يٌشار إلى أنه يحتفل العالم في الـ 5 من مايو من كل عام باليوم العالمي لنظافة الأيدي، وتدعو منظمة الصحة العالمية الجميع وخاصة العاملين في المستشفيات إلى الاهتمام بذلك كمؤشر لجودة الرعاية الصحية.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 46757 ] نشر منذ 42 دقيقة

هذا دليل عليك انك ماتعرف الوضوء ,,,,,,,,

[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 33 دقيقة

معك حق اخي ابو محمد إذا يعرف الوضؤ كام غسله 5 مرات باليوم

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