بالفيديو.. إعلامي يغسل يديه ووجهه على الهواء لسبب غريب
اثار الإعلامي المصري جابر القرموطي ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب ظهوره في برنامجه ” مانشيت ” وهو يغسل يديه على الهواء احتفالًا باليوم العالمي لنظافة الأيدي.
وظهر القرموطي على الهواء وهو يغسل يديه ووجهه بالماء والصابون وعلق قائلًا: “ إن الاحتفال باليوم العالمي لغسل الأيدي بدأ سنة 2008، بهدف تقليل نسبة الأمراض “ .
وأثناء غسل الإعلامي يديه علق “ لماذا لا نغسل وجهنا بالمرة فهذا شيء جميل ونظافة أكثر؟ ” ، مشيرًا إلى “ أننا نجد البعض يظل يلعب في تليفونه وأنفه طوال النهار، ولذا فمن الضروري الاهتمام بالنظافة الشخصية ” .
يٌشار إلى أنه يحتفل العالم في الـ 5 من مايو من كل عام باليوم العالمي لنظافة الأيدي، وتدعو منظمة الصحة العالمية الجميع وخاصة العاملين في المستشفيات إلى الاهتمام بذلك كمؤشر لجودة الرعاية الصحية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46757 ] نشر منذ 42 دقيقة
هذا دليل عليك انك ماتعرف الوضوء ,,,,,,,,
خلود[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 33 دقيقة
معك حق اخي ابو محمد إذا يعرف الوضؤ كام غسله 5 مرات باليوم