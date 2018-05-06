” العنزي ” يفتح النار على اتحاد الرياضات الذهنية بسبب 50 ألف ريال

طلال الغامدي(صدى):

أعرب الفائز بالمركز الثاني في بطولة المملكة للبلوت، سعود العنزي، عن غضبه الشديد؛ لكون تم إيداع مبلغ 250 ألف ريال فقط في حسابه، بدلاً من 300 ألف ريال بموجب الشيك المسلم له.

من جانبه، أكد اتحاد الرياضات الذهنية، في تغريدة له بموقع ” تويتر ” ، أن جائزة المركز الثاني تقدر بمبلغ 250 ألف ريال فقط، وذلك وفقاً للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وصرَّح ” العنزي ” ، بأنه سيلتقي مع الجهة المعنية بهذا الأمر، دون التطرق إلى تصريح مباشر عن ما سيحدث.

وكان ” العنزي ” قد اعترض على المبلغ المقدم له عبر تغريدتين له بموقع ” تويتر ” ، أشار في إحداهما إلى وكيل الهيئة العامة للرياضة، رجاء الله السلمي، وفي الأخرى إلي تركي آل السبخ، ومستنكراً فيهما تسلمه شيك بمبلغ 300 ألف ريال، وتسلمه مبلغ فعلي 250 ألف ريال فقط.