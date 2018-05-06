بعد اعتداءه عليها بعفريتة السيارة.. مواطن يعرض حياة زوجته للخطر بالقريات
اعتدى مواطن على زوجته في محافظة القريات بالجوف، مستخدمًا ” عفريتة السيارة ” مما أدى إصابتها بكسر في الجمجمة، حيث خضعت لعملية جراحية لوقف النزيف.
وقالت مصادر إعلامية إنه خلاف عادي بين الزوجين ولكن ضرب الزوج زوجته في رأسها مستخدمًا ” عفريتة السيارة ” ليهشم رأسها وتنقل إلى المستشفى، موضحة أن حالتها الآن مستقرة، حيث تم القبض على الزوج وأثبت أنه يعاني من مرض نفسي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46757 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن حط راسها تحت السياره كـ كرده ، ورفعها باالعفريته وغير الكفر المبنشر ,,
,, وشلون ضربها باالعفريته …؟
,, قول بعصى العفريته ممكن ..
,, لكن لو ضربها باالعفريته يجيب اجلها ,,
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4706 ] نشر منذ 57 دقيقة
كالعاااااده مريض نفسي😏
على كذا كل الرجال مرضى!!!! مافي واحد عاقل واااعي
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27959 ] نشر منذ 44 دقيقة
ركبته العفاريت. كلها
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27959 ] نشر منذ 43 دقيقة
خوض نفاعها عوذه
صقر[ عدد التعليقات: 158 ] نشر منذ 43 دقيقة
ياخيتي ياناقدة مجتمعنا العربي ماعنده غير هاذي التفسيرات يامريض نفسي ياعنده مس الله يحفظك يتهمون الجن عاااادي هههه😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8743 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله المستعان
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 1117 ] نشر منذ 29 دقيقة
فيه الف شئ تضربها بها غير العفريته
لا حول ولا قوة الا بالله