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بعد اعتداءه عليها بعفريتة السيارة.. مواطن يعرض حياة زوجته للخطر بالقريات

بعد اعتداءه عليها بعفريتة السيارة.. مواطن يعرض حياة زوجته للخطر بالقريات
علي العنزي(صدى):

اعتدى مواطن على زوجته في محافظة القريات بالجوف، مستخدمًا ” عفريتة السيارة ” مما أدى إصابتها بكسر في الجمجمة، حيث خضعت لعملية جراحية لوقف النزيف.

وقالت مصادر إعلامية إنه خلاف عادي بين الزوجين ولكن ضرب الزوج زوجته في رأسها مستخدمًا ” عفريتة السيارة ” ليهشم رأسها وتنقل إلى المستشفى، موضحة أن حالتها الآن مستقرة، حيث تم القبض على الزوج وأثبت أنه يعاني من مرض نفسي.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 46757 ] نشر منذ 1 ساعة

يمكن حط راسها تحت السياره كـ كرده ، ورفعها باالعفريته وغير الكفر المبنشر ,,

,, وشلون ضربها باالعفريته …؟

,, قول بعصى العفريته ممكن ..

,, لكن لو ضربها باالعفريته يجيب اجلها ,,

[ عدد التعليقات: 4706 ] نشر منذ 57 دقيقة

كالعاااااده مريض نفسي😏
على كذا كل الرجال مرضى!!!! مافي واحد عاقل واااعي

[ عدد التعليقات: 158 ] نشر منذ 43 دقيقة

ياخيتي ياناقدة مجتمعنا العربي ماعنده غير هاذي التفسيرات يامريض نفسي ياعنده مس الله يحفظك يتهمون الجن عاااادي هههه😂😂

[ عدد التعليقات: 1117 ] نشر منذ 29 دقيقة

فيه الف شئ تضربها بها غير العفريته
لا حول ولا قوة الا بالله

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