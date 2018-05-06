بعد اعتداءه عليها بعفريتة السيارة.. مواطن يعرض حياة زوجته للخطر بالقريات

علي العنزي(صدى):

اعتدى مواطن على زوجته في محافظة القريات بالجوف، مستخدمًا ” عفريتة السيارة ” مما أدى إصابتها بكسر في الجمجمة، حيث خضعت لعملية جراحية لوقف النزيف.

وقالت مصادر إعلامية إنه خلاف عادي بين الزوجين ولكن ضرب الزوج زوجته في رأسها مستخدمًا ” عفريتة السيارة ” ليهشم رأسها وتنقل إلى المستشفى، موضحة أن حالتها الآن مستقرة، حيث تم القبض على الزوج وأثبت أنه يعاني من مرض نفسي.