وفاة طفل أمام والدته خلال تدريب رياضي

إدنبرة(صدى):

تعرضت سيدة اسكتلندية لحادثة مؤسفة ، حيث توفي طفلها ذو العشرة أعوام ، أمامها خلال استعداده لمسابقة للتزلج على الجليد .

حيث انهار جسد جايدن أور من أسكتلندا على الجليد بعد منحه والدته إشارة من يده تدل على أن كل شئ جيد ودون سابق إنذار ليتم إعلان وفاته.

ومات الطفل فجأة ولم يمنح والديه تفسيرا لما حدث سوى أنها سكتة قلبية بسبب ارتجاف في عضلة القلب.