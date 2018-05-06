وفاة طفل أمام والدته خلال تدريب رياضي
تعرضت سيدة اسكتلندية لحادثة مؤسفة ، حيث توفي طفلها ذو العشرة أعوام ، أمامها خلال استعداده لمسابقة للتزلج على الجليد .
حيث انهار جسد جايدن أور من أسكتلندا على الجليد بعد منحه والدته إشارة من يده تدل على أن كل شئ جيد ودون سابق إنذار ليتم إعلان وفاته.
ومات الطفل فجأة ولم يمنح والديه تفسيرا لما حدث سوى أنها سكتة قلبية بسبب ارتجاف في عضلة القلب.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46757 ] نشر منذ 1 ساعة
نسأل الله السلامه ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27959 ] نشر منذ 46 دقيقة
الساتر الله
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27959 ] نشر منذ 46 دقيقة
الساتر الله
كجمغلو[ عدد التعليقات: 10154 ] نشر منذ 27 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله