بالفيديو.. الدفاع الجوي يعترض صاروخين باليستيين بسماء نجران

نايف السالم(صدى):

نجحت قوات الدفاع الجوي ، اليوم الأحد، في اعتراض صاروخين باليستيين تم إطلاقهما في اللحظة ذاتها من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية اتجاه نجران.

وكان الأهالي سمعوا دويًا عنيفًا على خلفية اعتراض الصاروخين في الجو؛ حيث أشاد الأهالي بكفاءة القوات السعودية التي تواصل جهودها في حماية الوطن على مدار 24 ساعة.

ووثق فيديو لحظة اعتراض الصاروخيين من قبل قوات الدفاع الجوي في سماء نجران.