رياح وأمطار وشبه انعدام للرؤية.. توقعات طقس الغد

محمود البلوي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعات طقس غد الأحد، على مناطق المملكة.

وتوقعت الهيئة في بيان لها، نشاط في الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، تصحب بارتفاع في درجات الحرارة.

وأوضحت أن الرياح المصاحبة بارتفاع لدرجات الحرارة ستنشط على مناطق: تبوك، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف الحدود الشمالية، حائل، القصيم، حفر الباطن.

وأكدت أن الرؤية الأفقية قد تصل إلى شبه انعدام على أجزاء من تلك المناطق.

كما توقعت الهيئة، هطول الأمطار الرعدية متوسط إلى غزيرة قد تصحب بزخات البرد على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، على أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على القصيم وحفر الباطن، ومرتفعات في مكة والمدينة.