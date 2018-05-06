فيديو نادر لكاظم الساهر ينهار بنوبة بكاء

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر وقديم للنجم العراقي كاظم الساهر، داخلاً في نوبة من البكاء خلال جنازة الشاعر السوري الراحل نزار قباني.

يٌشار إلى أنه كان قد تدهور الوضع الصحي لنزار قباني عام 1997، ووافته المنية في الثلاثين من أبريل/نيسان 1998 عن سن 75 عاما، وشيع في جنازة حاشدة شارك فيها مختلف أطياف المجتمع السوري إلى جانب فنانين ومثقفين سوريين وعرب، ودفن بمسقط رأسه دمشق تنفيذا لوصيته، وهو الذي قال عن مدينته إنها ” الرحم الذي علمني الشعر، الذي علمني الإبداع والذي علمني أبجدية الياسمين ” .