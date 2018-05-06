بالفيديو.. جماهير برشلونة تتهاتف على توقيعات نجوم الريال

ماجد محمد(صدى):

احتشد عشاق الساحرة المستديرة في مدينة برشلونة للحصول على توقيع نجوم ريال مدريد ،في واقعة غريبة على تقاليد المستطيل الأخضر

ونجحت الجماهير في اقتناص توقيع كلا من الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، وكذلك الظهير الأيسر البرزايلي مارسيلو

ويخوض، مساء اليوم، لاعبي نادي ريال مدريد لقاء الكلاسيكو ضد البرسا على ملعب ” كامب نو ” ،ضمن مباريات الجولة 36 من بطولة الدوري الإسباني

. ويسعى البرسا خلال لقاء الليلة لزيادة عدد نقاطه،والحفاظ على شباكه نظيفة منذ انطلاق بطولة الموسم الجاري،بينما يريد الريال أن يكون الفريق الذي كسر سلسلة الفريق الكتالوني، وأول من يلحق به هزيمة في الدوري.