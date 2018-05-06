” فرص عمل ” في البنك الأهلى بجازان

فاطمة المالكي(صدى):

كشف البنك الأهلي التجاري، عبر موقعه الإلكتروني، عن رغبته في شغل عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة ، بمسمى “موظف خدمات صرافة”؛ وذلك للعمل بفروع البنك في محافظة جزر فرسان بمنطقة جازان.

وأوضح البنك، أنّ الوظائف المتاحة هي لحمَلة شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، التمويل والاستثمار، الأعمال البنكية، التأمين، المبيعات لغة إنجليزية، حاسب آلـي).

ودعا البنك الراغبين في شغل الوظائف إلى التقديم عبر موقعه الإلكتروني ،ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف على الرابط التالي من هنــا .