” عمرو أديب ” يقصف جبهة قطر بشأن جاسوسها باليمن: جاسوس مجنس

طلال الضوي(صدى):

علق الإعلامي المصري عمرو أديب على قضية القبض على جاسوس قطري باليمن خلال الأيام الماضية بطريقة كوميدية ساخرة على مدار 6 دقائق في برنامجه المذاع على ” أون تي في ” .

وقال ” أديب ” إن أمر الجاسوس القطري يستدعى الضحك والسخرية؛ بسبب تعليقات النظام الغير واقعية؛ حيث قالت قطر إن الجاسو ذهب لإحضار العسل؛ لأن الرباعي العربي يفرض عليهم في الدوحة حصار حسبما زعمت.

وأضاف ” أديب” : ” كان يفضل أن تلتزم قطر الصمت فيما يخص الجاسوس؛ بدلًا من الخروج بتصريحات وبيانات تستدعي السخرية، مثل أنه ذهب لإحضار العسل الحضرمي “.

وعلى جانب أخر سخر ” أديب ” من فكرة تواجد جاسوس قطري في دولة صغيرة مثل قطر، قائلًا في النهاية تم اكتشاف أنه يمني الأصل وتم تجنيسه بطبيعة الحال.