” عمرو أديب ” يقصف جبهة قطر بشأن جاسوسها باليمن: جاسوس مجنس
علق الإعلامي المصري عمرو أديب على قضية القبض على جاسوس قطري باليمن خلال الأيام الماضية بطريقة كوميدية ساخرة على مدار 6 دقائق في برنامجه المذاع على ” أون تي في ” .
وقال ” أديب ” إن أمر الجاسوس القطري يستدعى الضحك والسخرية؛ بسبب تعليقات النظام الغير واقعية؛ حيث قالت قطر إن الجاسو ذهب لإحضار العسل؛ لأن الرباعي العربي يفرض عليهم في الدوحة حصار حسبما زعمت.
وأضاف ” أديب” : ” كان يفضل أن تلتزم قطر الصمت فيما يخص الجاسوس؛ بدلًا من الخروج بتصريحات وبيانات تستدعي السخرية، مثل أنه ذهب لإحضار العسل الحضرمي “.
وعلى جانب أخر سخر ” أديب ” من فكرة تواجد جاسوس قطري في دولة صغيرة مثل قطر، قائلًا في النهاية تم اكتشاف أنه يمني الأصل وتم تجنيسه بطبيعة الحال.
فيصل[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 46 دقيقة
هذا الإعلامي على طول يجلدهم ههههه
فيصل[ عدد التعليقات: 132 ] نشر منذ 46 دقيقة
هذا الإعلامي على طول يجلدهم ههههه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46750 ] نشر منذ 40 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههه
.. الحوسيين والحبار بيسلموا عليكم ياقدعان ..
qlq[ عدد التعليقات: 581 ] نشر منذ 3 دقائق
نقنقه ع نقانق