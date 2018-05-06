بالصور.. تسريب اختبار العلوم في الطائف و ” التعليم ” تفتح تحقيق عاجل

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تداولت أنباء، اليوم الأحد، عن تسرب اختبار مادة العلوم القائم ضمن الاختبارات النهائية في محافظة الطائف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت أسئلة الاختبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط غضب من المغردين على التسيب داخل اللجان.

وبعد انتشار ورق الاختبار عبر وسائل الاتصالا، قررت وزارة التعليم فتح تحقيق عاجل في الواقعة للتعرف على مسربي الاختبار.

يُذكر أنه انطلقت، صباح اليوم الأحد، الاختبارات النهائية بكافة مناطق المملكة، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التعليم والجهات المعنية.