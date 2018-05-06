بالصور.. ” العتيبي ” يتابع سير الاختبارات في مدارس سراة عبيدة

نايف العضياني(صدى):

تابع مدير إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، اليوم الأحد، عملية سير الاختبارات في مدارس المحافظة.

ووقف الدكتور العتيبي على سير الاختبارات بثانوية العباس بن عبدالمطلب وثانوية الملك عبدالعزيز بالإضافة إلى متوسطة حطين، موجهًا الشكر لقائدي المدارس ومعلميها على جهودهم المبذولة لإنجاح العمل التعليمي.

يُذكر أنه انطلقت، صباح اليوم الأحد، الاختبارات النهائية بكافة مناطق المملكة، وسط استعدادات مكثفة من وزارة التعليم والجهات المعنية.

اقرأ أيضًا: