” الغذاء والدواء ” تحذر من استخدام منتج هيل هندي

حمود العنزي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، تحذيرًا من شراء أو استهلاك منتج هيل هندي أخضر فاخر للعلامة التجارية ” الجميل ” ، نظرًا لاحتوائه على مبيد ” بايفنثرين ” بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها من بقايا المبيدات في المواصفات المعتمدة.

وأوضحت الهيئة، أن اسم المنتج ” هيل هندي أخضر فاخر ” للعلامة التجارية الجميل، بتاريخ إنتاج 01/2018، وتاريخ انتهاء 01/2020، ووزن 125 غرام لرقم الباركود 6287011310494، ووزن 250 غرامًا لرقم الباركود 6287011310470، ووزن 500 غرام لرقم الباركود 6287011310456.

فيما ناشدت ” الغذاء والدواء ” المواطنين، بتجنب استهلاك هذا المنتج الذي تنتجه الهند، مطالبة المستهلكين بالتخلص مما لديهم منه فورًا، وذلك حفاظًا على صحتهم، مؤكدة أنها ستواصل متابعة تنفيذ الإجراءات، للتأكد من خلو الأسواق من هذا المنتج.