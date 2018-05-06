بالفيديو.. فتاة تشتكي زوجها لإهماله ضرتها

القاهرة(صدى):

اشتكت سيدة مصرية تدعى عزة ، خلال اتصال هاتفي ببرنامج ” قلوب عامرة ” تقديم نادية عمارة ، من زوجها بسبب هجره لزوجته الثانية .

وقالت عزة في الاتصال الهاتفي ، أن زوجها تزوج عليها من سيدة أخرى دون معرفتها، مضيفة أنه لا يعيش مع زوجته الثانية، ويكتفي برؤيتها في مكان العمل الذي يجمعهما .

وتابعت ، أن سبب غضبها من زوجها هو عدم ذهابه للمعيشة مع زوجته الثانية ، لافتة إلى أنها تتحمل مسئولية زوجها بمفردها على الرغم من زواجه بغيرها.

وأنهت عزة حديثها قائلة ، لماذا لا يذهب لزوجته الأخرى لتتحمل مسؤوليته معي؟ .