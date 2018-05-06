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بالفيديو.. فتاة تشتكي زوجها لإهماله ضرتها

بالفيديو.. فتاة تشتكي زوجها لإهماله ضرتها
القاهرة(صدى):

اشتكت سيدة مصرية تدعى عزة ، خلال اتصال هاتفي ببرنامج ” قلوب عامرة ” تقديم نادية عمارة ، من زوجها بسبب هجره لزوجته الثانية .

وقالت عزة في الاتصال الهاتفي ، أن زوجها تزوج عليها من سيدة أخرى دون معرفتها، مضيفة أنه لا يعيش مع زوجته الثانية، ويكتفي برؤيتها في مكان العمل الذي يجمعهما .

وتابعت ، أن سبب غضبها من زوجها هو عدم ذهابه للمعيشة مع زوجته الثانية ، لافتة إلى أنها تتحمل مسئولية زوجها بمفردها على الرغم من زواجه بغيرها.

وأنهت عزة حديثها قائلة ، لماذا لا يذهب لزوجته الأخرى لتتحمل مسؤوليته معي؟ .

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 1 ساعة

عايش حياة المراهقة مع زوجته الثانية والأولى شغالة عنده الله لايوفقك ياتيس

[ عدد التعليقات: 46732 ] نشر منذ 1 ساعة

ودي اصدقها بس قويه قويه ,,

[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 58 دقيقة

لا صدقها ياأخ أبو محمد
هي عندها حق..تقصد إنه مايكلف زوجته الثانية أي مسؤوليات..يعني المختصر المفيد الثانية حبيبته والأولى أم أولاده دورها براسك تفهمها وتصدقها ياأبو محمد الله يحفظك وردلي خبر ههههه

[ عدد التعليقات: 46732 ] نشر منذ 43 دقيقة

ههههههههههههههههههههههه ولا يهمك يااخ صقر لاعدمتك ,,

,, لكن الموضوع مبهم ولا يعلم باالنوايا سوى علام الغيوب ,,

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