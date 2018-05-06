زلزال بقوة 3.0 درجة شرق كبد وجنوب الجهراء بالكويت

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، اليوم، أنها رصدت زلزالاً بقوة 3.0 درجة على مقياس ريختر، شرق منطقة كبد وجنوب منطقة الجهراء.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية ” كونا ” نقلاً عن بيان صحفي صادر عن المعهد، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 01.50 صباح اليوم بالتوقيت المحلي لدولة الكويت، وبعمق 3.7 كيلومتر بباطن الأرض.

وأضاف البيان، أن الزلزال الذي رصدته الشبكة شعر به العديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد.