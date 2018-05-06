بالصور.. مدارس تيماء تستقبل الاختبارات بصور شهدائها تخليدا لذكراهم

محمود البلوي(صدى):

استقبل عدد من مدارس محافظة ” تيماء ” التابعة لمنطقة تبوك، اليوم الأحد، الامتحانات بتعليق لافتات لـ ” صور وأسماء ” كلا الشهيدين ” رافع سعدون العنزي “، والشهيد نايف فرحان، الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن، وذلك بقاعات الامتحانات فى متوسطة ابن ماجه، وثانوية تيماء العامة، تكريمًا لدورهم البطولي وتضحياتهم دفاعًا عن الوطن وحماية مقدساته.

وفي سياق متصل، قال فواز بن محمد الفقير، مدير مكتب التعليم بتيماء، إن اختبارات الفصل الدراسي الثاني تمّت وفق ما خُطط له مبكرًا، بمتابعة من مدير إدارة تعليم تبوك إبراهيم العمري؛ موضحًا أن 3762 طالبًا وطالبة، يمثلون المرحلتين المتوسطة والثانوية، تمكنوا من أداء اختبار اليوم الأول بكل يسر وسهولة.

وأضاف ” الفقير ” ، أنه عقب زيارته لعددٍ من مدارس المحافظة وجدها قد ساهمت في تخليد ذكرى شهداء الواجب بالحدود، وذلك بإطلاق أسمائهم على قاعات الامتحانات، كما أنه لم تُرصد أي ملاحظات سلبية أثناء الاختبارات.