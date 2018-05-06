ديزني لاند في المملكة تحت اسم ” المنتزه الأكبر في العالم “

علي القحطاني(صدى):

يعتزم مسؤولو مدينة الترفية العالمية ديزني إنشاء مشروع ترفيهي ضخم في المملكة حاملًا اسم المنتزه الأكبر في العالم.

وكشف تقرير عالمي اعتراف المدير التنفيذي لشركة ديزني بوب إيجر بمناقشة إمكانية بناء نموذج لمدينة ديزني داخل المملكة على غرار ما فعلته الشركة في أكبر المدن العالمية كباريس وهونج كونج.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تكون مدينة ديزني في المملكة ضمن مرافق المشروع العملاق الترفيهي على بعد 40 كيلومترًا من الرياض، على أن يضم منتزه SIX FLAGS العالمي لأول مرة على الأراضي السعودية.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وخطة الإصلاحات التي تبناها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الفترة الماضية، حيث أصبحت المملكة أرضًا ممهدة لاستقبال مثل هذه المشروعات الترفيهية.

كما أشار التقرير إلى أن نجاح أعظم عروض رويال رامبل في جدة خلال الأسبوع الماضي ومشاركة أعظم المصارعين العالميين في العروض، دفع رواد ديزين لمثل هذا المشروع الترفيهي الضخم.

وكان سمو ولي العهد التقى الرئيس التنفيذي لديزني خلال الشهر الماضي ضمن جولته التاريخية بالولايات المتحدة، باحثين إمكانية جلب ديزني للمملكة خلال السنوات القليلة الماضية.