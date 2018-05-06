” العمل ” : ضبط 2210 مخالفة لقرار التوطين بقطاع الفنادق والوحدات السكنية

نايف السالم(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن ضبط 2210 مخالفة لقرار التوطين، فضلًا عن وجود 11 ألف منشأة ملتزمة بالقرار، وذلك خلال 13470 جولة تفتيشية على قطاع الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بالمملكة.

كما ضبط فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، 102 مخالفة لقرارات التوطين، وتأنيث محلات المستلزمات النسائية والذهب والمجوهرات، وكذلك توطين قطاع الاتصالات والإيواء السياحي، وذلك خلال الأسبوع الماضي، ضمن 1573 زيارة تفتيشية، على المنشآت في سوق العمل بجميع محافظات المنطقة.

ومن جانبه، أشار خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الجولات التفتيشية التي نُفذت خلال الفترة من 6 ربيع الآخر الماضي، واستمرت حتى 22 جمادى الآخرة الماضي، أسفرت عن التزام 11416 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 2054 منشأة.