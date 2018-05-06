5 تحاليل ضرورية على المرأة أن تخضع لها بصورة دورية

متابعات(صدى):

قالت طبيبة نسائية ، إن الخضوع للفحوصات الطبية الدورية والمنتظمة من الأمور الأساسية التي تساهم في الحفاظ على صحتكِ وسلامتكِ، خصوصاً أن هذه الإختبارات الدورية قد تسمح بالكشف عن الإصابة بأي من الأمراض الخطيرة .

إليكِ بعض الفحوصات الطبية الاساسية للمرأة:

فحص سرطان الثدي

يعدّ مرض سرطان الثدي من أكثر الأمراض السرطانية انتشاراً بين السيدات في جميع أنحاء العالم. لذلك يجب على كل إمرأة أن تجري فحوصات الدم والتحاليل الطبية الخاصة بسرطان الثدي بصورة دوؤية كل سنة، مع العلم أنه كلما تم تشخيص المرض بشكل مبكر، كلما قل تطوره وانتشاره، وإرتفعت فرصة التعافي منه.

مسحة عنق الرحم

إن ثاني أشهر سرطان تصاب به النساء هو سرطان عنق الرحم، لذلك يجب أن تخضع السيدة الى ما يسمى باختبار مسحة العنق لكشف أي إحتمال إصابة بهذا المرض، علماً أن هذا الإختبار يتكرر مرة سنوياً أو كل ثلاث سنوات إذا كانت الأمور طبيعية.

فحوصات أمراض الجلد

تختلف أنواع سرطان الجلد والعلاج المبكر يمكن أن يكون فعالاً في معظم الحالات، لذلك راقبي أي تغييرات في علامات بشرتك، بما في ذلك الشامات والنمش، وتنبّهي الى أي تغيير يحدث في شكلها وحجمها ولونها. وننصح بضرورة فحص جلدك من قبل طبيب أمراض جلدية أو غيره من العاملين في مجال الصحة على الأقا مرّة واحدة في السنة.

إختبار هشاشة العظام

تصبح المرأة بعد سن الأربعين من أكثر الفئات العمرية المعرّضة للإصابة بمرض هشاشة العظام، نتيجة تمرار مراحل الحمل والولادة التي تؤدي إلى ضعف العضلات والعظام لديها. لذلك فإن فحوصات هشاشة العظام هي من أهم الإجراءات الطبية التي يجب أن تقوم المرأة بها بشكل ضروري.

تحليل الكوليسترول

الكوليسترول هو نوع من البروتين الدهني الموجود فى الدم، والذي قد يترسب فى الشرايين ما يسبب أمراض القلب الخطيرة. ولتفادي أي اعراض صحيّة خطيرة غير متوقعة، يجب الخضوع لتحليل الكوليسترول الذي هو عبارة عن تحليل دم، يمكن الخضوع له إبتداء من عمر العشرين وتكراره كل خمس سنوات مرّة. أما في حال المعاناة من نسبة عالية من الكوليسترول، فيجب القيام بهذا التحليل كل ستة أشهر أو سنة.