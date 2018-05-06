5 تحاليل ضرورية على المرأة أن تخضع لها بصورة دورية
قالت طبيبة نسائية ، إن الخضوع للفحوصات الطبية الدورية والمنتظمة من الأمور الأساسية التي تساهم في الحفاظ على صحتكِ وسلامتكِ، خصوصاً أن هذه الإختبارات الدورية قد تسمح بالكشف عن الإصابة بأي من الأمراض الخطيرة .
إليكِ بعض الفحوصات الطبية الاساسية للمرأة:
فحص سرطان الثدي
يعدّ مرض سرطان الثدي من أكثر الأمراض السرطانية انتشاراً بين السيدات في جميع أنحاء العالم. لذلك يجب على كل إمرأة أن تجري فحوصات الدم والتحاليل الطبية الخاصة بسرطان الثدي بصورة دوؤية كل سنة، مع العلم أنه كلما تم تشخيص المرض بشكل مبكر، كلما قل تطوره وانتشاره، وإرتفعت فرصة التعافي منه.
مسحة عنق الرحم
إن ثاني أشهر سرطان تصاب به النساء هو سرطان عنق الرحم، لذلك يجب أن تخضع السيدة الى ما يسمى باختبار مسحة العنق لكشف أي إحتمال إصابة بهذا المرض، علماً أن هذا الإختبار يتكرر مرة سنوياً أو كل ثلاث سنوات إذا كانت الأمور طبيعية.
فحوصات أمراض الجلد
تختلف أنواع سرطان الجلد والعلاج المبكر يمكن أن يكون فعالاً في معظم الحالات، لذلك راقبي أي تغييرات في علامات بشرتك، بما في ذلك الشامات والنمش، وتنبّهي الى أي تغيير يحدث في شكلها وحجمها ولونها. وننصح بضرورة فحص جلدك من قبل طبيب أمراض جلدية أو غيره من العاملين في مجال الصحة على الأقا مرّة واحدة في السنة.
إختبار هشاشة العظام
تصبح المرأة بعد سن الأربعين من أكثر الفئات العمرية المعرّضة للإصابة بمرض هشاشة العظام، نتيجة تمرار مراحل الحمل والولادة التي تؤدي إلى ضعف العضلات والعظام لديها. لذلك فإن فحوصات هشاشة العظام هي من أهم الإجراءات الطبية التي يجب أن تقوم المرأة بها بشكل ضروري.
تحليل الكوليسترول
الكوليسترول هو نوع من البروتين الدهني الموجود فى الدم، والذي قد يترسب فى الشرايين ما يسبب أمراض القلب الخطيرة. ولتفادي أي اعراض صحيّة خطيرة غير متوقعة، يجب الخضوع لتحليل الكوليسترول الذي هو عبارة عن تحليل دم، يمكن الخضوع له إبتداء من عمر العشرين وتكراره كل خمس سنوات مرّة. أما في حال المعاناة من نسبة عالية من الكوليسترول، فيجب القيام بهذا التحليل كل ستة أشهر أو سنة.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8735 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكفينا الشر واللي تسحب على مواعيدها ايه الحل☺😁
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3504 ] نشر منذ 58 دقيقة
اللي تسحب على مواعيدها تحتاج-قرصة إذن-
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8735 ] نشر منذ 54 دقيقة
ههههه☺
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27931 ] نشر منذ 49 دقيقة
طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27931 ] نشر منذ 47 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه يا ما حسبنا عليها. لا تخافين مو وحدك
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2967 ] نشر منذ 45 دقيقة
زين جت على قرصه لو أنا جلدتك مامن تهاون على ها الأمور 😉
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8735 ] نشر منذ 45 دقيقة
ههههه❤الله يعين😁
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8735 ] نشر منذ 33 دقيقة
😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27931 ] نشر منذ 32 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29322 ] نشر منذ 15 دقيقة
عندما يزداد وزنك أو كرشك
لاتحزن😐😐
لأن نيوتن قال:
كلما زادت الكتلة زادت الجاذبية…
ونيوتن ماله مصلحة يكذب🤣🤣🤣
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9718 ] نشر منذ 5 دقائق
ولأّنكِـ _”بيضاء”_ !!
اكتبي،؛
وتمردي،؛
وتكبري،؛
وتدللي..!
♡”💛 “♡