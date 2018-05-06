ريال مدريد يسعى لخطف مدافع برشلونة

طلال الغامدي(صدى):

كشفت صحف إسبانية عن خطة رئيس ريال مدريد ” فلورنتينو بيريز ” لتوجيه ضربة كروية من العيار الثقيل لغريمه التقليدي، نادي برشلونة، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الصحف أن ريال مدريد يرغب في ضم قلب الدفاع الفرنسي الشاب صامويل أومتيتي، من صفوف برشلونة، حتى لو كلفه الأمر دفع 60 مليون يورو من أجل كسر التعاقد مع أومتيتي في الصيف، ورفع راتبه السنوي ليصل إلى 10 مليون يورو.

ويعاني ” أومتيتي ” في الفريق الكتالوني؛ بسبب رفض النادي تحقيق مطالبه المالية وهو ما يدفعه للتفكير في الرحيل عن الفريق في الصيف المقبل، بينما يتطلع مدرب مانشستر يونايتد ” جوزيه مورينيو ” للتعاقد مع المدافع الفرنسي.