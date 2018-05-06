” روحاني ” يهدد أمريكا بسبب الاتفاق النووي

طهران(صدى):

هدّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا أنها مقبلة على ” ندم تاريخي ” إذا انسحبت من الاتفاق النووي.

وأكد ” روحاني ” ، اليوم الأحد، أن بلاده مستعدة بخطط لمواجهة أي قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي، ولكنه لم يفصح عن طبيعة تلك الخطط المجهولة.

وفي سياق متصل، أعلن علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قبل أيام، أن إيران قادرة على تخصيب اليورانيوم لمستوى أعلى مما كانت عليه قبل التوصل للاتفاق النووي، بينما هددت طهران أكثر من مرة بالانسحاب من الاتفاق النووي إذا انسحبت منه واشنطن.