” الفيصل ” : تخصيص صحن المطاف للمعتمرين والقبو للمعتكفين برمضان

نايف السالم(صدى):

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، عن توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، بتخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط خلال شهر رمضان المبارك، بينما تم تخصيص دور القبو خلال العشر الأواخر للراغبين في الاعتكاف.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه تبدأ فترة المنع من بعد صلاة المغرب وحتى الانتهاء من صلاة التراويح، وتمتد هذه الفترة في العشر الأواخر إلى ما بعد الانتهاء من صلاة التهجد، كما وجّه الراغبين في أداء الصلوات بالتوجه إلى الأماكن المتاحة للصلاة خارج صحن الطواف.

ومن الجدير بالذكر، أنه يأتي ذلك تسهيلًا على المعتمرين لأداء مناسكهم بكل سهولة ويسر خلال الشهر المبارك، واستمرارًا في تحقيق الأهداف والفوائد والإجراءات التي طبقت في موسم رمضان الماضي.