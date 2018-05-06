ضربة جوية عراقية موجعة لقيادات داعش في سوريا
صرح حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، أن القوات الجوية العراقية نفّذت ضربةً ضد مواقع قيادات داعش في منطقة الدشيشة شمال شرقي سوريا.
وذكر بيان صادر عن مكتبه، اليوم الأحد، أن القوات الجوية العراقية يوجهون ضربة موجعة ضد موقع لقيادات تنظيم داعش الإرهابي جنوب الدشيشة داخل الأراضي السورية.
ماجد[ عدد التعليقات: 527 ] نشر منذ 1 ساعة
💪🏻💪🏻💪🏻
عمار[ عدد التعليقات: 452 ] نشر منذ 1 ساعة
سيندمون ويبكون دماء
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3500 ] نشر منذ 1 ساعة
انا مادري الواحد ليه يترك بابه مخلع ويروح يصلح باب الجيران