ضربة جوية عراقية موجعة لقيادات داعش في سوريا

بغداد(صدى):

صرح حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، أن القوات الجوية العراقية نفّذت ضربةً ضد مواقع قيادات داعش في منطقة الدشيشة شمال شرقي سوريا.

وذكر بيان صادر عن مكتبه، اليوم الأحد، أن القوات الجوية العراقية يوجهون ضربة موجعة ضد موقع لقيادات تنظيم داعش الإرهابي جنوب الدشيشة داخل الأراضي السورية.