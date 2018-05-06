” الشؤون الإسلامية ” تعلن بث ” التراويح ” مترجمة من الحرمين

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الأحد، انتهاء جميع الاستعدادات والتجهيزات الهندسية والفنية، لتنفيذ مشروع ” الترجمة الفورية لصلاة التراويح ” طوال شهر رمضان المبارك للعام الحالي من الحرمين الشريفين.

وفي السياق نفسه، قال ” طلال العقيل ” ، مدير المشروع ومستشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن البرنامج يعد من المشروعات التقنية والعلمية التي بدأت الوزارة تنفيذها منذ عام ١٤٢٣هـ، موضحًا أنه سيكون عبارة عن ترجمة صلاة التراويح ترجمة نصية فورية على الهواء مباشرة باللغة الإنجليزية من القناة السعودية الأولى من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والترجمة النصية باللغة الفرنسية من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وذلك بشكل متزامن مع تلاوة أئمة الحرمين الشريفين.

وأضاف ” العقيل ” ، أن المشروع ويحظى بالدعم الكامل وعناية الشيخ ” صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ ” ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الذي يحرص على توفير ونشر الترجمة المعتمدة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مشيرًا إلى أن المشروع ينفذ بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام، وبدعم الدكتور ” عواد العواد ” ، والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون ” داوود الشريان ” .